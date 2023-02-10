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Haberler Gündem Depremden etkilenen 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
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TBMM'nin depremden etkilenen 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası, afet bölgelerinde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yer aldı

Depremden etkilenen 10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı TBMM Genel Kurulu'nun 9 Şubat tarihli 61. birleşiminde onaylandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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