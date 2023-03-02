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Haberler Para TCMB: Depremin etkileri yakından takip edilecek
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'Depremin etkileri yakından takip edilecek'

23 Şubat tarihli Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edileceği belirtildi

TCMB: Depremin etkileri yakından takip edilecek
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HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) 23 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Söz konusu toplantıda PPK politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekmişti.

Özette yaşanan deprem felaketi sonrasında iktisadi faaliyete ilişkin göstergeler üzerinde bir belirsizlik oluştuğu ifade edilirken şu değerlendirmeye yer verildi:

"Depremin doğrudan etkilerinin yanında, yeniden inşa faaliyetleri ve uygulanan destekleyici politikalar kanalıyla dolaylı etkilerinin zaman içinde değişen çeşitli sektörel ve bölgesel yansımaları olacaktır. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin kısa vadeli etkilerinin şubat ayında imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik üretim ve sipariş beklentilerine kısmen yansıdığı gözlenmektedir. Reel kesim ve sektörel güven endekslerinde de şubat ayında aylık bazda düşüş gerçekleşmiştir. Şubat ayına ilişkin yüksek frekanslı dış ticaret verileri ise depremden etkilenen bölgeden yapılan ihracatın afet sonrasındaki düşüş sonrası toparlanma eğilimi sergilediğine işaret etmektedir.

Çalışanlara yönelik alınan yoğun tedbirler ile üretime katılımın ilerleyen haftalarda kademeli olarak artması beklenmektedir. Öte yandan, saha görüşmelerinden edinilen ayrıntılı bilgiler depremden etkilenen bölgede yer alan sanayi üretimi alt yapısının büyük ölçüde korunduğuna ve üretimin sürekliliğinin sağlandığına işaret etmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir."

Özette sanayi üretiminde 'yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından' finansal koşulların destekleyici olmasının deprem sonrasında daha da önemli hale geldiği vurgulandı.

Bu çerçevede Kurulun politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar verdiği ifade edildi.

Özette "Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir" denildi.

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