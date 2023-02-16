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Depremler önceden tahmin edilebilir mi?

Olası depremler, bilimsel veriler eşliğinde öngörülse de kesin bir deprem tarihi vermek imkânsızdır. Bu konu hakkında çalışmalar sürüyor ancak henüz deprem habercisi olduğu düşünülen işaretler ile depremler arasında bilimsel bir ilişki kurulamadı.

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  • Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Depremi önceden bilmek mümkün mü?

    Birçok doğa olayının önceden bilinmesine karşın, depremler önceden bilinemeyen doğal afetlerdir. 

    Bir depremin; belli bir süre içinde, belli sınırlarda ve belli büyüklükte meydana geleceğine dair öngörü yapılabilir lakin kesin bir tarih vermek mümkün değildir. 
  • Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Depremi önceden bilmek mümkün mü?

    Örneğin, uzmanlar 1999'dan itibaren Marmara bölgesinde 7 büyüklüğü civarında bir deprem bekliyor ancak bu öngürü "3 yıl sonra 7 büyüklüğünde bir deprem olacak." şeklinde yapılamaz.
  • Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Depremi önceden bilmek mümkün mü?

    Bilimsel veriler yardımı ile depremi önceden tahmin etmek mümkün gibi gözükse de her zaman güvenilecek bir yol değildir. 

    Bir örnek olarak; 1976 yılında Çin'de yaşanan olayı ele alabiliriz. Çinli deprem bilimcileri Guangzhou ve Hong Kong yakınlarında bir deprem uyarısında bulunarak herkesin dışarıda uyumasını sağlamışsa da herhangi bir deprem yaşanmadı.
  • Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Depremi önceden bilmek mümkün mü?

    Depremi önceden anlattığı düşünülen işaretler ve deprem arasında bilimsel bir ilişki henüz bulunamadı. Depremlerin önceden bilinmesi için son 30 yılda yapılan çalışmalardan kesin bir sonuç alınamadı.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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