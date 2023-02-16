Depremler önceden tahmin edilebilir mi?

Bilimsel veriler yardımı ile depremi önceden tahmin etmek mümkün gibi gözükse de her zaman güvenilecek bir yol değildir.

Bir örnek olarak; 1976 yılında Çin'de yaşanan olayı ele alabiliriz. Çinli deprem bilimcileri Guangzhou ve Hong Kong yakınlarında bir deprem uyarısında bulunarak herkesin dışarıda uyumasını sağlamışsa da herhangi bir deprem yaşanmadı.