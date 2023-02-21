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Haberler Gündem Depremzede aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 kişilik aile, depremlerin ardından yakınlarının yanına giderken Nevşehir'de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Depremzede aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
DHA

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde depremzede ailenin içinde bulunduğu otomobil refüje düştü. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıbektaş ilçesi İlicek köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 4 kişilik aile depremlerin ardından Bursa'daki yakınlarının yanına gitmek için otomobille yola çıktı. F.Ö.´nün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje düştü. Kazada, otomobildeki E.Ö. (16) yaşamını yitirdi, babası F.Ö. ile annesi D.Ö. ve kardeşi G.Ö. ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ö.´nün cenazesi ise Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kondu.

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