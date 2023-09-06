Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
Artvin'in Arhavi ilçesinde oturdukların 2´nci kattaki evin balkonunda düşen 7 yaşındaki Erdal Orbay, hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye´den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi
Artvin'de olay, dün Arhavi ilçesinin Muratzade Mahallesi´nde meydana geldi. Erdal Orbay (7), oturdukları 5 katlı apartmanın 2´nci katındaki dairenin balkonundan düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
6 ŞUBAT DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI
Orbay ailesinin, 6 Şubat´ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osmaniye'den ilçeye gelip yerleştiği belirtildi.