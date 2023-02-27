Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde bölgedeki bir çok tarihi yapıda yıkım ve ağır hasar oluşurken, yüzyıllardır olduğu gibi bu büyük sarsıntılarda da ayakta kalanlar oldu. Bu tarihi miraslardan biri de Hatay'daki Aziz Simon Manastırı'ydı.