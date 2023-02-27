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Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

Hatay'da milattan sonra 526 yılında yaşanan büyük depremde ailesini kaybeden Simon tarafından, 6'ncı yüzyılda 530'lu yıllarda yapılan manastır, Kahramanmaraş depremlerinde ayakta kaldı. Hatay'ın inanç turizminde önemli bir yeri olan manastır hiçbir hasar görmedi ancak güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatıldı

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DHA
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde bölgedeki bir çok tarihi yapıda yıkım ve ağır hasar oluşurken, yüzyıllardır olduğu gibi bu büyük sarsıntılarda da ayakta kalanlar oldu. Bu tarihi miraslardan biri de Hatay'daki Aziz Simon Manastırı'ydı.
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    DHA'nın haberine göre milattan sonra 526 yılında Hatay'da yaşanan büyük depremde ailesini kaybeden Simon tarafından, 6'ncı yüzyılda 530'lu yıllarda, inzivaya çekilmek için 480 rakımlı dağın tepesine yapılan manastırın son depremlerden etkilenmediği görüldü. 
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Defne ile Samandağ ilçeleri sınırında yer alan manastır havadan da görüntülendi.
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Hatay'ın inanç turizminde önemli bir yeri olan manastır, efsanesi, eşsiz manzarası ve doğayla iç içe mimarisiyle öne çıkıyor. 
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Manastır yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi yapılar arasında yer alıyor.
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Deprem nedeniyle kapalı olan manastırın içerisinde kilise, vaftizhane, sarnıç ve diğer mimari kalıntılar görülebiliyor. 
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Aziz Simon Manastırı, etrafını saran rüzgar gülleri, kalıntılar ve doğayla bütünleşen mimarisiyle etkileyici görüntüsünü koruyor.
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    HRİSTİYANLIĞIN İLK HAC MERKEZLERİNDEN BİRİ

    Tarihi kayıtlara göre Simon, büyük depremde ailesini kaybettikten sonra, 480 rakımlı dağın tepesinde inzivaya çekilmek için manastırı kuruyor. 
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Kayaya oyulmuş 10 metre yüksekliğinde taş bir sütunun tepesinde 40 yıl yaşayan Simon, şifacı ve dinsel anlatımları nedeniyle aziz olarak kabul ediliyor.

     
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Simon'un ünü yayılınca, Anadolu'dan ve farklı ülkelerden insanlar manastıra ziyarete geliyor. Bir süre sonra Stilitler yani 'Terk-i Dünya Tarikatı' kuruluyor. 
  • Depremzede Simon'un 6. yüzyılda yaptığı manastır, depremi atlattı

    Tarikatın kurucusu olarak da Aziz Simon kabul ediliyor. Manastır Hıristiyanlığın ilk hac merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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