Depremzedeler, ilçe değişikliği için sandık başında
Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi, zaman kamu kurumlarındaki işlerini halletmek için bu mesafeyi kat etmek zorunda kalıyordu.
Ddepremzede vatandaşlar, bu durumun önüne geçmek için 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak istedi.
VALİLİK BAŞVURUYU KABUL ETTİ REFERANDUM KARARI ALDI
Hatay Valiliği'ne yapılan başvurular sonrası alınan referandum kararının ardından mahalle sakinleri, bugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına gitti.
31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 35 gün gibi kısa bir sürenin geçmesinin ardından yeniden sandık başına giden vatandaşlar, saatlerin 17.30 olmasıyla oy verme işlemini tamamlayacak. Uzunkavak Mahallesi’nde 780 seçmen bulunurken, sandıktan yüzde 50’nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçe belirlenecek.
80 YILDIR REYHANLI'YA BAĞLI
Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, ilçe değişikliği için sandık başına gittiklerini belirterek, "Bugün Uzunkavak Mahallesi'nde referandum seçimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 yıldır bize 30 kilometre uzaklıkta olan Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın birçok yönden sıkıntısını yaşadık. Bu seçim sonrası inşallah hemen yanımızda olan Kumlu ilçesine bağlanacağız. Birçok sıkıntımızı ise geride bırakmış olacağız. Bunun için şu an mahallemizde referandumu gerçekleştiriyoruz. Burada 780 seçmenimiz var ve yüzde 51 yeterli oluyor. Yaklaşık 400 oy almamız bizi sonuca ulaştıracak" ifadelerini kullandı.
Kumlu ilçesine bağlanmak istediklerini dile getiren Enver Kara, "Burada bir referandum gerçekleştiriyoruz. Kumlu ilçesiyle bitişiğiz ama Reyhanlı bize 30 kilometre uzaklıkta oraya bağlıyız bundan dolayı çok sıkıntılarımız oluyor. Kumlu ilçesine katılmak istiyoruz. En ufak bir imzamız olsa Reyhanlı'ya gitmemiz gerekiyor. Biz sürekli Kumlu'nun içerisindeyiz" dedi.