Depremzedeler, ilçe değişikliği için sandık başında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi, zaman kamu kurumlarındaki işlerini halletmek için bu mesafeyi kat etmek zorunda kalıyordu.

Ddepremzede vatandaşlar, bu durumun önüne geçmek için 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak istedi.

80 YILDIR REYHANLI'YA BAĞLI

Uzunkavak Mahalle Muhtarı Mehmet Albayrak, ilçe değişikliği için sandık başına gittiklerini belirterek, "Bugün Uzunkavak Mahallesi'nde referandum seçimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 yıldır bize 30 kilometre uzaklıkta olan Reyhanlı ilçesine bağlı olmanın birçok yönden sıkıntısını yaşadık. Bu seçim sonrası inşallah hemen yanımızda olan Kumlu ilçesine bağlanacağız. Birçok sıkıntımızı ise geride bırakmış olacağız. Bunun için şu an mahallemizde referandumu gerçekleştiriyoruz. Burada 780 seçmenimiz var ve yüzde 51 yeterli oluyor. Yaklaşık 400 oy almamız bizi sonuca ulaştıracak" ifadelerini kullandı.