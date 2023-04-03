"BURASI BİZİM İÇİN NİMET GİBİ OLDU"

Depremden sonra bir süre ailece çadırda kaldıklarını daha sonra MSC AURELIA gemisinde konaklamaya başladıklarını anlatan depremzede Bahar Sönmez, "Evsiz olmak çok zor. Allah´tan burası var. Çocuklarımıza sıcak bir şeyler yedirebiliyoruz. 21 Şubat´tan itibaren burada kalıyoruz. Çadıra göre burası bize lüks geliyor. Soğuk olmuyor. Burası bizim için nimet gibi oldu. Sağ olsunlar çocuklarımızın bezine kadar her şeyimizi karşılıyorlar" diye konuştu.