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Depremzedelere kira desteği geliyor! Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'yi derinden yaralayan ve 10 ilimizde ciddi bir hasara yol açan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler ile ilgili yeni bir karar alındı. Söz konusu depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza kira desteği verileceği açıklandı. İşte, depremzede yurttaşlarımıza verilecek kira desteğine dair ayrıntılar...

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  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    13 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği 10 ilimizde büyük bir hasara neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinden etkilenen vatandaşlarımız için kira desteği kararı alındı. İşte, ilgili kira desteğine ilişkin tüm bilgiler...
  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi.

     
  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    VATANDAŞLAR KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEK

    Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

     
  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    HANE BAŞINA 15'ER BİN TL KİRA DESTEĞİ YAPILACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" ifadelerini kullandı.

     
  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek." dedi.
  • DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ YARDIMI | Depremzedeler için kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere kira desteği ne kadar?

    KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kira desteği başvursunun nereden ve nasıl yapılacağına için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika detayları açıklandığında haberimize yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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