Depresyon hemen herkesin yaşadığı ve duygu durum bozukluğu olarak bilinen bir ruhsal hastalıktır. Bu durumun sürekli yaşanması insanların artık stres dolu yaşamlarında normal bir hastalık halini almasına yol açıyor. Depresyonun belli ilaçlarla tedavi olması ama kişilerin buna pek uymaması sonucunda depresyon hastalığı daha çoğalmakta ve intiharlarda artmaktadır.

Depresyonda olan kişinin yaşadığı belirtiler;

Sürekli mutsuzluk hali

Aşırı boşlukta hissetme

Günlük hayata ve aktivitelere karşı isteksizlik

İştah artışı

İştah kaybı

Aşırı baş ağrısı

Uyku bozuklukları; aşırı uyuma ya da hiç uyumama

Sürekli yorgunluk ve bitkinlik hali

Enerji eksikliği

Kendini değersiz bulma

Gereksiz suçluluk hali

Konsantrasyon zorlukları

Hayattan kopma ve ölüm düşüncesi hakimiyeti

Sürekli intihar düşüncesi

Depresyondan Nasıl Kurtulunur?

Geçici ruh hallerinin değişime uğraması psikolojimiz gereği normaldir. Bazı olaylar ya da yaşanan sıkıntı zamanlarında bunların olması yadsınamaz. Ancak bazı durumlarda baştan önlem almak ve depresyona dönüşmemesi için bazı uygulamalarda bulunmak gereklidir.

Olumlu Düşünceler: yaşanan her türlü sıkıntının geçeceğini ve sadece bunun bir süreç olarak tamamlanması gerektiği, kendi içinde telkin edilerek olumlu düşünce taşımaya yönlendirmek gerekir.

Hobiler Edinmek: Aşırı boş kalmak insanı huzursuzluğa ve olumsuz düşüncelere iter. Bu nedenle sevilen herhangi bir uğraş kafanın dağılmasını sağlayacaktır. Spor, yüzmek, el işleri, resim yapmak gibi. Sevilen ve istenilen bir hobi edinebilirsiniz.

Meditasyon Yapmak: Meditasyon ruhu dinlendirerek bedenin de bu sayede güçlenmesini sağlar. Özellikle meditasyon müzikleri dinlemeli ve ruhun gevşemesi sağlanmalıdır.

Sosyal Faaliyetlerde Bulunmak:Yoğun duygu hali yaşamak yerine bazı faaliyetler içerisinde olmak, iletişim sağlamak ve bu şekilde uğraşı edinmek olumsuz düşüncelerden de uzaklaşmaya yardım edecektir.

Bazı Yardım Kuruluşunda Çalışmak: İnsanlara yardım ederek duygusal olarak rahatlamaya ve vicdanen işe yaradığını hissetmeye olanak verir.

Güzel Şeylere Odaklanmak: Hayatın sadece kötü şeylerden oluşmadığını ve yaşanan güzelliklere ve anılara odaklanarak onların yaşanmasının önemini hatırlamak ve bunun için mücadele etmek gereğine kendini inandırmak önemlidir.

Yapılan Hatalara Takılmamak ve Affetmek: Kendi yaptığınız hatalar ve başkalarının size yapmış olduğu kötü olayları düşünmek yerine affetmeyi deneyin belki unutmayacaksınız ama öfke ya da nefret psikolojiyi daha çok bozar. Bu şekilde içinizde huzur bulacaksınız.

Mistik Konulara Yönelmek: Özellikle inancınız olan bir yöne doğru ilerlemek ve manevi olarak huzur bulmanıza yardımcı olacaktır. Hayatın geçici olduğunu ve en güzelinin mutlulukla yaşamak üzere bu süreci tamamlamak gerektiğini düşünün. Sahip olduğunuz şeylerin size neler kattığını ve elde edilemeyen şeyler için de üzülmenin anlamsızlığını kendinize anlatın. Allah’ a inanmak ve gücünün bu dünyayı var ettiğini bilmek bile bir mucize. Siz de bu mucizenin bir parçasısınız.

İlaçlarla Tedavi: Depresyonun ilerleyen üst boyuttaki durumunda ise; mutlaka antidepresan ilaçlar ve terapiye gerek duyulur. Bu sürecin geçici olduğuna inanarak tedavinizi sürdürün. Asla vazgeçmeyin. Çünkü her şey bir gün biter. Depresyon da öyle bir gün bitecektir.