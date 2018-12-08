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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Maltepe ilçesi Küçükyalı Atatürk Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tutulkan (36) ve 3 arkadaşı, Beşiktaş - Galatasaray derbisini izlemek için bir araya geldi. Restoranda maçı izleyen 4 arkadaş maçın bitmesinin ardından restorandan ayrılırken, kapı önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Restoranın önünde kendini korumaya çalışan Tutulkan’ın elindeki çubuğu alan saldırganlar, Tutulkan'ın başına defalarca vurdu. Kavgada yaralanan Tutulkan ve arkadaşları daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Tutulkan’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde yapıldı. 5 gündür yoğun bakımda olan bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti.
Mehmet Tutulkan'ın cenazesi bugün Küçükyalı Kılavuzçayırı Camii’nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazede Tutulkan’ın annesi Yeter Tutulkan, babası Metin Tutulkan, eşi Arife Tutulkan ve kız kardeşi Duygu Tutulkan gözyaşlarını tutamadı. Tutulkan’ın takım arkadaşları da acılı aileyi yalnız bırakmadı.
“MAALESEF FUTBOL TERÖRÜNE KAYBETTİK"
Cenaze töreninde konuşan Tutulkan’ın dayısı Mustafa Şimşek, “Restoranda maçı izlerken yemişler, içmişler hesabı ödemişler. Dışarı çıkınca çocuğun üstüne yürüyorlar. Zanlı ve onun arkadaşları öldüresiye dövüyorlar. Başına aldığı darbeler sonucu 5 gün komada yattı. Şu anda maalesef futbol terörüne kaybettik. Yapamıyoruz. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yan yana maçı izleyemiyoruz” dedi.
Olayın maç sonu sevincinden çıktığını söyleyen Tutulkan’ın çocukluk arkadaşı Atilla Daşgıner, “Dışarı çıkıyorlar oldukları mekandan. Ondan sonra iki taraftan birden 15-20 kişi tarafından saldırıya uğruyorlar. Demir sopalarla falan linç ediliyorlar. Olay da sadece sevinme olayı maç sonucu. Saldıranlar da zaten Galatasaray taraftarı. Üstelik adamları tanımıyorlar. Tanısalar herhangi bir şey yaparlar. Yanındaki çocuk diyor mekandan çıkınca bize saldırdılar. Niye saldırdılar. Bir tartışmamız yok. Sadece mekandan dışarı çıktık bir baktık adamlar demir ve sopalarla bize saldırdı bu kadar. Bütün mesele bu yani aslında” diye konuştu.
Hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan’ın olayın yaşandığı gün küçük kızının doğum günü olduğu ortaya çıktı. Tutulkan, 5 yaşındaki kızına sürpriz doğum günü kutlaması yapmıştı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Derbi sonrası restoran dışında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tutulkan'ın elindeki demir çubuğun alındığı ve feci şekilde darp edildiği görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi S.A., tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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