Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası yaşanan olaylar derbiye damga vururken, iki takım yöneticileri dostluk mesajı verdi.

Mixed Zone'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir araya geldi ve sarılarak bir süre sohbet ettiler. Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ikilinin yanına geldi. Terim, önce Ali Koç ile ardından da sarı-lacivertli yöneticilerle tokalaşarak tebrik etti.

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