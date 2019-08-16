Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cansız bedenin üzerinde yaptığı incelemede cansız bedenin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen cansız beden, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.