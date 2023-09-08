Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da, karşısına çıkan araç nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen otomobil, dere yatağına uçtu. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil dere yatağını uçtu.
Kaza, Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçenin Şafaklı köyünden Görele istikametine seyir halindeki Kemal Kavraz (80) idaresindeki otomobilin karşısına araç çıktı.
DEREYE UÇTU
Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Çömlekçi Deresi'ne uçtu. Dere içerisinde ters dönen araç içerisinde sürücü Kemal Kavraz ile yolcu olarak bulunan İsmet. K ve H.İ.K. çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kemal Kavraz (80) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı diğer 2 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.