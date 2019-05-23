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Derede korkutan görüntü! 3 gündür sürüyor, vatandaşlar uyarıldı!

DHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Korkutan görüntünün ardından dereden alınan numuneler incelenmeye gönderildi. Vatandaşlar dere suyunu kullanmamaları ve ölü balıkları toplamamaları konusunda uyarıldı

Kırklareli

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Vatandaşların şikâyetleri üzerine kaymakamlığın talimatı ile üç gündür balık ölümlerinin görüldüğü dere ve çevresinde inceleme başlatıldı.

Babaeski'nin Atatürk ile Gazi Kemal Mahallesi sınırları içinden geçen Şeytan Deresi'nde binlerce balık ölüsü gören vatandaşların şikâyetiyle Kaymakam Hakan Özarslan bölgede inceleme başlattı. Özarslan'ın talimatı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeytan Deresi'ne giderek çevrede çalışma yaptı. Ekipler, su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak soruşturma başlattı.

'TESPİT EDİLİP YASAL İŞLEM YAPILACAK'

Kaymakam Özarslan, konuyu Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ilettiklerin ve gerekli çalışmanın başlatıldığını söyledi. Özarslan, balık ölümlerine atıkların neden olması halinde bu firmaların tespit edilerek, gerekli yasal işlemi yapacaklarını kaydetti.

GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞ

Atatürk Mahallesi muhtarı Sevda Uslu, Gazi Kemal Mahallesi muhtarı Nasıf Alyanak ile Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Hülya Güder de Şeytan Deresi'ne giderek incelemelerde bulundu. Muhtarlar, geçen yıl da derede aynı şekilde balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, olayın geniş kapsamlı araştırılmasını istedi. Diğer yandan bölge halkı belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıldı.

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