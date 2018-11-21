Deri mont nasıl temizlenir? Deri ceket bakımı nasıl olur?

21.11.2018 - 15:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Havaların soğuması ile birlikte kışlık mont ve ceketler gardırobun baş köşesinde yer almaya başladı. Hal böyle olunca "Deri mont nasıl temizlenir?", "Deri ceket bakımı nasıl olur?" gibi soruların yanıtları arandı. Bilindiği üzere deri ceketlerin çamaşır makinesinde yıkanmaması gerekiyor. Peki deri ceket bakımında nelere dikkat edilmeli? Cevabı haberimizde...

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Kaban giyilemeyecek kadar sıcak ama kumaş ceketlerin yetmediği kadar soğuk havalarda deri montlar devreye giriyor. Bu havalarda da deri montlar gardırobun baş köşesine doğru ilerliyor. Peki hem spor kıyafetlerde hem de ciddi etkinliklerde tercih edilebilen deri montların ömrünü nasıl uzatabiliriz? Deri montlarınızın rutin temizliğini basit işlemlerle yapmak aslında hiç de zor değil!

DERİ MONTLAR HAVA ALAN YERDE TUTULMALI

Deri mont bakımında ilk dikkat edilmesi gereken nokta montların muhafaza edildiği yer. Deri montlar organik bir yapıya sahip olduklarından dolayı, kesinlikle hava alan yerlerde muhafaza edilmeli. Aynı zamanda çok sıcak olmayan yerlerde de bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle montlarınızı baza ya da valiz içerisinde değil, gardıropta saklamakta fayda var.

ASLA YIKAMAYIN!

Deri montların deforme olmaması için yıkanmaması gerekir. Zaten mont etiketinin yıkama talimatlarında 'yıkanmaz' işaretini görmüşsünüzdür. Deri monta sadece kuru temizleme yapılır. Öte yandan eğer çok kirli değilse nemli bezle silebilirsiniz. 

ŞİMDİ GELDİK DERİ MONTU TEMİZLEME YÖNTEMLERİNE...

Bir miktar temiz suya bez ya da süngeri batırıp iyice sıkın. Montunuzu silin. Kuru bir bezle nemini aldıktan sonra askıya asın. İyice kuruduktan sonra gardıroba yerleştirebilirsiniz. 

EĞER LEKELENDİYSE...

Deri montunuza çay, kahve damladıysa kuru bir bezle silebilirsiniz. Ancak boya gibi çıkması zor lekeler için kuru temizlemeye vermelisiniz. Montun iç kısmını temizlemek için beyaz sabun yerinde bir tercih olacaktır. Bunun için montunuzun iç kısmını sabunlu su karışımıyla elinizde çitileyin ve hemen durulayın. Kuru bir havlu ile deri montunuzu kurulayın ve askıya asarak kurumaya bırakın. 

DERİ MONT BAKIMINDA YAPILMASI GEREKENLER

Deri mont zaman içinde sertleşiyor veya kuruyorsa, parlatmak için zeytinyağı veya vazelin kullanabilirsiniz. Pamuğa göz kararı zeytinyağı dökerek veya vazelin sürerek montunuzun yüzeyini parlatabilirsiniz. Böylelikle deri yumuşayacak ve mont daha uzun ömürlü olacaktır. 

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