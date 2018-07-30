12 Eylül 1980'den sonra 15 Temmuz gecesinde yolları yeniden kesişen 'Zeynep' ile ''Esmer'in hikâyesini anlatan 'Derin Kaos' adlı sinema filminin çekimlerine eylülde başlanıyor. Didem Taslan ile Mehmet Enver Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı filmin gişe gelirinin %10'u 15 Temmuz'da şehit düşenlerin ailelerine bağışlanacak.

'Esmer'i canlandıran, aynı zamanda 'Derin Kaos'un yapımcısı olan Mehmet Enver Sarıkaya "Bu ülke için gözlerini bile kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimizin ailelerine bir nebze olsun katkıda bulunacağımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Ülkesini canından çok seven şehitlerimize ve onların bize emanetlerine ne yapsak azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

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