Zihniniz sürekli başka yerlere mi kayıyor? Erteledikçe dersler birikiyor mu? Odaklanmayı başaran öğrencilerin sırrı belli oldu. İşte dikkatini toplamak ve verimi artırmak isteyenler için altın değerinde öneriler…

ZİHNİNE GELEN DÜŞÜNCELERİ FARK ET

Ders çalışırken aklımıza binbir türlü düşünce gelebilir. Bazen geçmişi düşünürüz, bazen de gelecekle ilgili planlar kurarız. Bunlar çoğu zaman dikkatimizi dağıtarak odaklanmamızı zorlaştırır. Burada önemli olan, bu düşüncelerin farkına varmak ve onlara takılmadan derse yönelmek olmalıdır.

DERS ÇALIŞMAK DİKKAT İSTER

Ders çalışmak, tam anlamıyla odak ve dikkat gerektiren bir iştir. Ancak ruh halimiz ya da çevresel faktörler zaman zaman dikkatimizi dağıtabilir. Bu yüzden, çalışmaya başlamadan önce dikkat dağıtıcı etkenleri ortadan kaldırmak ve kendimize uygun bir ortam yaratmak gerekir.

ERTELEME, HEMEN BAŞLA

“Şu dizi bitsin başlayacağım” ya da “Biraz sosyal medyada vakit geçireyim” gibi düşünceler çoğu zaman bizi ders çalışmaktan uzaklaştırır. Bu tür alışkanlıklar, zaman kaybına ve ardından gelen pişmanlığa neden olur. O yüzden, ertelemek yerine hemen başlamayı seçin.

ORTAMINI DEĞİŞTİR Evde ders çalışamayanlardansanız farklı mekanlar keşfetmeyi deneyin. Kütüphane, kafe ya da sessiz bir park bile veriminizi artırabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir ortamda çalışmak, motivasyonunuzu da yükseltir. PLAN YAPARAK MASAYA OTUR Masaya oturduğunuzda ne yapacağınızı bilmiyorsanız, büyük ihtimalle telefonla vakit geçirmeye başlarsınız. Bu yüzden, çalışmaya başlamadan önce bir plan yapın. Hangi konuyu ne kadar sürede bitireceğinizi belirleyin ve bu plana sadık kalmaya çalışın. YATAKTA DEĞİL, MASADA ÇALIŞ "Bugün yatakta çalışayım" demek kulağa rahat gelse de, çoğu zaman ders çalışmak yerine uykuya yenik düşmenize neden olur. Yatarak çalışmak, beyninizin dinlenme moduna geçmesine sebep olur. Bu yüzden her zaman masa başında çalışmaya özen gösterin. ÇALIŞMA ALANINI DÜZENLİ TUT Dağınık bir çalışma ortamı, dikkatin dağılmasına neden olur. Masanızın temiz, düzenli ve iyi aydınlatılmış olması odaklanmanızı kolaylaştırır. Güneş ışığı alan ferah bir ortam seçmek de motivasyonunuzu artırır. İşiniz bittikten sonra kullandığınız eşyaları yerine koyarak çalışma alanınızı düzenli tutun.

MASADAN İŞİNİ BİTİREREK KALK Masaya oturduğunuzda amacınız işinizi bitirmek ya da büyük bir kısmını tamamlamak olmalıdır. Bu nedenle planlarınızı da bu doğrultuda yapın. Öğrenciler genellikle "Yetiştiremeyeceğim" endişesi yaşar. Bunun yerine yapabileceklerinize odaklanmak, stresi azaltarak daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. DOĞRU BESLEN, FAZLA KAÇIRMA Yoğun stres altında çoğumuz yemeğe yöneliriz. Ancak fazla ve dengesiz beslenmek, vücutta yorgunluk hissi yaratır ve verimliliğimizi düşürür. Bu yüzden ders çalışmadan önce hafif, besleyici yiyecekler tercih edin. Bu sayede daha uzun süre odaklanabilirsiniz. EGZERSİZİ İHMAL ETME Egzersiz yapmak, hem bedensel hem zihinsel olarak daha güçlü hissetmenizi sağlar. Düzenli spor, duruş bozukluklarını önlerken zihinsel berraklık kazandırır. Gün içinde kısa yürüyüşler, yoga veya meditasyon yapmak odaklanmanızı da kolaylaştırır. MOLALARI DOĞRU KULLAN "Bu konuyu anlamadan kalkmayacağım" ya da "Hiç ara vermeyeceğim" gibi katı kurallar koymak, motivasyonunuzu düşürebilir. Beynin sürekli çalışması, zamanla dikkat kaybına neden olur. Bunun yerine belirli aralıklarla kısa molalar vererek zihninizi dinlendirin. UYGUN ZAMANI BUL Ders çalışmanın tek bir doğru zamanı yoktur. Kimi sabahları daha verimli çalışır, kimi ise gece. Hangi saatlerde daha enerjik ve odaklı olduğunuzu keşfedin. En verimli olduğunuz zaman dilimini ders çalışmak için kullanmak, öğrenme sürecinizi çok daha etkili hale getirir.