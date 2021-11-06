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Haberler Fiskos Derya Şensoy sporda ortaya çıktı - Magazin haberleri
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Derya Şensoy sporda ortaya çıktı

Önceki gün uzun bir aradan sonra Bebek'te objektiflere yansıyan Derya Şensoy, yaşam koçuyla birlikte yürüyüş yaptı

Derya Şensoy sporda ortaya çıktı - Magazin haberleri
Sporda ortaya çıktı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 31 Ağustos'ta hayata veda eden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Sık sık babasının mezarını ziyaret eden ve Ferhan Şensoy'un anısına yapılan büstlerin açılış törenlerine katılan Şensoy, uzun bir aradan sonra spor için dışarı çıktığını ifade etti.

Yaşam koçu ile birlikte yürüyüş yapan oyuncu, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince hızlı adımlarla aracına bindi. Sessizliğini koruyan Derya Şensoy, hızla evinin yolunu tuttu.

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