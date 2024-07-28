Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan
Alaçatı'da sevenleriyle bir araya gelen Derya Uluğ, kendisini dinlemeye gelenlere "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" diyerek, öneride bulundu
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Derya Uluğ, Alaçatı'daki bir mekânda sahne aldı. Geceye yavaş şarkılarla başlayan ve bir süre sonra tempoyu yükselten Uluğ, sevenlerine; "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" sözleriyle seslendi.
Ayrıca Şehrazat'ın proje albümünde 'Gel Yabani' şarkısını yeniden yorumlayan Derya Uluğ, klibinin de 2 Ağustos Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.