Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Derya Uluğ, Alaçatı'daki bir mekânda sahne aldı. Geceye yavaş şarkılarla başlayan ve bir süre sonra tempoyu yükselten Uluğ, sevenlerine; "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" sözleriyle seslendi.

Ayrıca Şehrazat'ın proje albümünde 'Gel Yabani' şarkısını yeniden yorumlayan Derya Uluğ, klibinin de 2 Ağustos Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.