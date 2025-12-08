"Hayat paylaştıkça güzel" mottosuyla her ay bir sosyal sorumluluk projesine sponsor olarak yeni bir akım başlatan işletmeci Didem Carus ile birlikte barınağa mama ve genel ihtiyaç bağışında bulunan Yonca Evcimik, barınak gönüllüsü İnci Kutay’dan genel ihtiyaç listesinin duyurulmasına da destek oldu. Yıllardır hayvan sevgisi ile bilinen Evcimik, ilerleyen günlerde 'Başka Bir Hayat Diliyorum' derneğiyle birlikte barınak ihtiyaç listesinde olan kulübelerin boyanması etkinliğine de katılacağını söyledi.