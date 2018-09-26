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Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlayacak? 2018 MEB DYK kurs tarihi

Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğretmen ve öğrenci başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başvuruların ardından 24-30 Eylül arasında kurs sınıfları oluşturuluyor. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlayacak? İşte Destekleme ve Yetiştirme Kursu takvimi...

26.09.2018 - 12:20 | Güncelleme:

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) 1. dönem kursu için geri sayım başladı. Öğretmen başvuruları 10-16 Eylül'de, öğrenci başvuruları ise 17-23 Eylül'de tamamlandı. Başvuruların ardından 24-30 Eylül tarihleri arasında kurs sınıfları oluşturuluyor. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu ne zaman başlayacak? İşte MEB DYK 1. dönem kurs tarihi...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2018 Destekleme ve Yetiştirme Kursu 1. dönem 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Ocak 2019 tarihinde tamamlanacak.

DYK’lara kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlık bu kapsamda değerlendirilmez.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1. ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Halk eğitimi merkezince yürütülen DYK'larda ise; 1. dönem, 2. dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verile bilir. Ancak, bir günde her bir kurs sınıfına 2 saatten fazla aynı ders konulamaz.

Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanı m Testleri” bölümünde yayımlanır.

DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KILAVUZU 2018

  1. Dönem Kursları 2. Dönem Kursları 3. Dönem Kursları
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 5-12 Eylül 2018 21 Ocak 2019
3 Şubat 2019		 10-16 Haziran 2019
Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 10-16 Eylül 2018 4-10 Şubat 2019 17-23 Haziran 2019
Öğrenci başvurularının alınması  17-23 Eylül 2018 11-17 Şubat 2019 24-30 Haziran 2019
Kurs sınıflarının oluşturulması  24-30 Eylül 2018 18-24 Şubat 2019 1-7 Temmuz 2019
Kursların başlaması  1 Ekim 2018 25 Şubat 2019 8 Temmuz 2019
Kursların tamamlanması  13 Ocak 2019 2 Haziran 2019 1 Eylül 2019
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