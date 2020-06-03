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HaberlerGündemDEVAM EDİYOR! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı - Haberler
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Meteoroloji açıkladı! Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın, Muğla, Antalya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı. Yağışların Trakya ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak olarak kendini göstermesi bekleniyor. Diğer yandan Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkisini sürdürecek

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu

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