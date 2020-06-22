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HaberlerGündemDEVAM EDİYOR! Meteoroloji'den son dakika o illere uyarı! Sağanak etkili olacak - Haberler
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Meteoroloji'den o illere uyarı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve iç Ege sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatinde etkisini azaltması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve doğu illerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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