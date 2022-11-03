Devler Ligi'nde grup maçları tamamlandı

Alınan sonuçların ardından PSG ve Benfica'nın puanları, attığı ve yediği goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla gol attığı için grubu ilk sırada tamamladı. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Juventus ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.