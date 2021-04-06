125.8 milyon dolar kâr 0:00 / 0:00

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31 Mart'ta ABD'de sinemalarla eş zamanlı olarak dijital platformda gösterime giren 'Godzilla vs. Kong', hafta sonunda 32 milyon 200 bin, ilk 5 gün boyunca ise toplam 48 milyon 500 bin dolar hasılata ulaşarak ABD'de pandemi sürecinin açılış rekorlarının yeni sahibi oldu. Pandemi döneminin daha önceki açılış rekoru, 16 milyon 700 bin dolarla 'Wonder Woman 1984'e aitti.

160 milyon dolar harcanan 'Godzilla vs. Kong', Çin'de ikinci hafta sonunda toplam 137 milyon dolarlık hasılat ulaştı. Filmin şu ana kadarki küresel toplam hasılatı 285 milyon 800 bin dolar oldu. 'Godzilla vs. Kong', böylelikle bugüne kadar 125 milyon 800 bin dolar kâr elde etti.