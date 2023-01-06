Borussia Dortmund'un Liverpool'un teklifini kabul etmeye daha yakın olduğu haberin detaylarında yer alıyor.

İngiliz medyasınında çıkan bir başka haberlere göre de Manchester United'ın Jude Bellingham'ı transfer etmek için Borussia Dortmund'un kapısını iyi bir teklifle çalmak istiyor. 19'luk yıldızı kadrosuna katmak isteyen bir diğer Premier Lig ekibi de Manchester City.