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Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

Avrupa'nın devleri 19 yaşındaki İngiliz orta saha Jude Bellingham için yarışıyor. Peki bu transfer yarışında hangi takım önde? İşte detaylar...

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  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Jude Bellingham'ın talipleri artıyor. 
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Bellingham'a talip olan takımların Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Paris Saint Germanin olduğu biliniyordu. Genç oyuncuya son olarak Manchester United'ın da talip olacağı iddia ediliyor. 
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Peki Avrupa transfer piyasasının gözdesi Bellingham hangi takıma daha yakın? Takımı Borussia Dortmund hangi teklife sıcak bakıyor?
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu Jude Bellingham için 110 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla oyuncuyu ve kulübü ikna etmeye hazırlanıyor.
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    İngiliz medyasına göre ise, Liverpool Jude Bellingham transferi için bir adım önde bulunuyor.
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Liverpool'un Alman ekibine 120 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro da performansa dayalı bonus ödemeyi teklif etti. İngiliz ekibinin 120 milyon euroyu 3 taksitle ödemek istediğini de belirtti.
  • Devlerin Jude Bellingham yarışı! Hangi takım önde?

    Borussia Dortmund'un Liverpool'un teklifini kabul etmeye daha yakın olduğu haberin detaylarında yer alıyor.

    İngiliz medyasınında çıkan bir başka haberlere göre de Manchester United'ın Jude Bellingham'ı transfer etmek için Borussia Dortmund'un kapısını iyi bir teklifle çalmak istiyor. 19'luk yıldızı kadrosuna katmak isteyen bir diğer Premier Lig ekibi de Manchester City.

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