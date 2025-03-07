Devlet Bahçeli'den CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na telefon

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtti.

Tanrıkulu Devlet Bahçeli’yi etiketleyerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum.