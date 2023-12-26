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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Devlet Çoksesli Korosu'ndan yılbaşı konseri

        Devlet Çoksesli Korosu'ndan yılbaşı konseri

        Devlet Çoksesli Korosu, 30 Aralık'ta Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile birlikte CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda geleneksel yeni yıl konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:09
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        Devlet Çoksesli Korosu'ndan yılbaşı konseri
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        Devlet Çoksesli Korosu, her yıl Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Yıl Konserini, gelenekselleştiği üzere Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile birlikte, 30 Aralık'ta CSO Ada Ankara Ana Salon’un büyüleyici akustiğinde verecek.

        Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nun Şef Mine Özalp yönetiminde seslendireceği barış, umut ve sevgi şarkılarıyla başlayacak konser, Devlet Çoksesli Korosu’nun İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönetiminde seslendireceği dünya müziklerinden örneklerle sürecek. Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik edecek.

        Program, Akdeniz’den Kuzey Denizi’ne, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarına ait halk şarkıları, operalardan sevilen koro bölümleri, caz ve popüler müziklerin çoksesli düzenlemeleriyle renkli bir kompozisyondan oluşuyor.

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        #Devlet Çoksesli Korosu
        #CSO Ada Ankara
        #konser
        #yeni yıl
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