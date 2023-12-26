Devlet Çoksesli Korosu'ndan yılbaşı konseri

Devlet Çoksesli Korosu, her yıl Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Yeni Yıl Konserini, gelenekselleştiği üzere Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile birlikte, 30 Aralık'ta CSO Ada Ankara Ana Salon’un büyüleyici akustiğinde verecek.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nun Şef Mine Özalp yönetiminde seslendireceği barış, umut ve sevgi şarkılarıyla başlayacak konser, Devlet Çoksesli Korosu’nun İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönetiminde seslendireceği dünya müziklerinden örneklerle sürecek. Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik edecek.

Program, Akdeniz’den Kuzey Denizi’ne, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarına ait halk şarkıları, operalardan sevilen koro bölümleri, caz ve popüler müziklerin çoksesli düzenlemeleriyle renkli bir kompozisyondan oluşuyor.