Devlet tarafından desteklenen elektrik faturalarına ilişkin belirlenen yıllık 4 bin kilovatsaatlik tüketim sınırı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Aylık yaklaşık 984 TL’ye denk gelen bu limitin aşılması durumunda aboneler, elektrik faturalarının tamamını kendi bütçelerinden karşılayacak. Yeni düzenlemenin uygulanmasıyla birlikte yaklaşık 2,5 milyon abonenin bu değişiklikten etkilenmesi bekleniyor. Peki, elektrik faturasında devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek olanlar kimler?