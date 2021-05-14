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Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlıyor

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22'nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali, bu yıl 24 Mayıs'ta başlayacak ve 21 Haziran'da sona erecek. Pandemi nedeniyle festivalde bu yıl kısıtlı sayıda seyircinin ağırlanacak

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlıyor
HABERTURK.COM

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 24 Mayıs - 21 Haziran arasında düzenlenecek. Tüm salgın önlemlerinin alınacağı festivale kısıtlı sayıda seyirce kabul edilecek.
Bu yıl festival boyunca Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesi yarı kapasite bilet satışıyla kullanılacak. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu bu yıl pandemi nedeniyle festivalde hizmet vermeyecek.

Pandemi önlemleri kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki QR kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacaklar. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak.

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunu sahnelenecek.
Bu yıl sahnelenecek oyunlar şöyle;

* Tiyatro Kare - Ağaçlar Ayakta Ölür
* Ankara Devlet Tiyatrosu - Anna Karenina
* Sivas Devlet Tiyatrosu - Kendime Kıyamam
* Tiyatro Kedi - Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını
* Semaver Kumpanya - Cardenio
* Bursa Devlet Tiyatrosu - Akide Şekeri
* İstanbul Devlet Tiyatrosu - Seksen Günde Devr-i Alem
* İzmir Devlet Tiyatrosu - Yıldızların Altında
* Kocaeli Şehir Tiyatroları - Macbeth
Oyunlar, Merkez Park'ta sahnelenecek.

* DOT Tiyatro - Sesin Resmi
* Kumbaracı 50 - Muamma
* Ankara Devlet Tiyatrosu - Sonsuzluk Kitabevi
* Van Devlet Tiyatrosu - Penceredeki Atlar
* Kuzgun Yapım - Tuna Kıvrımı
* Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - Kürk Mantolu Madonna
* Sadri Alışık Tiyatrosu - Dali'nin Kadınları
* İstanbul Devlet Tiyatrosu - Her Şey Yolundaymış Gibi
* Kocaeli Şehir Tiyatroları - Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)
Oyunlar, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü', bu yıl usta oyuncu Nevra Serezli'ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle;
* Cüneyt Gökçer (2005)
* Macide Tanır (2006)
* Bozkurt Kuruç (2007)
* Yıldız Kenter (2008)
* Genco Erkal (2009)
* Müşfik Kenter (2010)
* Gülriz Sururi (2011)
* Haldun Dormen (2012)
* Rutkay Aziz (2013)
* Prof. Zeliha Berksoy (2014)
* Cihan Ünal (2015)
* Erdal Özyağcılar (2016)
* Ayten Gökçer (2017)
* Ayla Algan (2018)
* Işıl Kasapoğlu (2019)

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı; bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı. Bu yıl da pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek festivale ilginin yoğun olması bekleniyor.

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin bilet satışları 17 Mayıs Pazartesi'nden itibaren çevrimiçi olarak, 18 Mayıs Salı gününden itibaren ise gişelerde başlayacak.

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