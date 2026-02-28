Canlı
        Haberler Dünya "Devletimiz bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte" | Dış Haberler

        "Devletimiz bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara dair açıklamada bulundu. Duran, "Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 17:34
        "Devletimiz bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

        Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur.

        Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur. Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

        Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır. İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

        Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmî kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz."

