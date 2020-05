Devletin desteğiyle koyun sürüsü sahibi oldu - VAN

AA

Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde yaşayan Şahar, 2016'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvurdu.Başvurusu olumlu karşılanan ve 40 koyun hibe edilen Şahar, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta koyun sayısını 4 yılda 150'ye çıkardı.Sabahın erken saatlerinde eşiyle koyunlarını meraya çıkartarak otlatan Şahar, sağdığı sütün litresini de 6 liradan satarak gelen talebi karşılamaya çalışıyor.- "Sütten kazandığım parayla aileme bakıyorum"Şahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyun sütünün çok sağlıklı olduğunu belirterek "Tüm sütler sağlıklı ama koyun sütünün daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sağdığım sütü hem satıyorum hem de çocuklarıma içiriyorum. Sütü günlük olarak satıyorum. Müşterilerim çok memnun. Sütten kazandığım parayla aileme bakıyorum." diye konuştu.2016'da Genç Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini söyleyen Şahar, şöyle devam etti:"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bana 40 koyun hibe edildi. Koyunlarıma severek baktım. Şu an 150 koyunum var. Ailemin geçimini koyunlardan sağdığım sütle sağlıyorum. Koyunların sağımını ben yapıyorum. Hayvanların bakımını da eşim yapıyor. Koyunlarımın sayısını biraz daha artırırsam koyun sağma makinesi alacağım."Hayvancılık yapmaya devam edeceğini dile getiren Şahar, hayvan sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak istediğini, milletine faydalı bir çiftçi olacağına inandığını ifade etti.Eşi Çağlar Şahar de bölgede hayvancılığın bitmemesi için çaba gösterdiklerini belirterek sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.Koyunları yıl boyunca dağlarda, meralarda ve yaylalarda otlattığını anlatan Şahar, şunları kaydetti:"Koyunlarımız dağların en güzel çiçeği ve otuyla besleniyor. Bu yüzden hayvanlarımızın sütü hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Herkese süt ve süt ürünlerini tüketmesini tavsiye ediyorum. Ailemle koyun sütünü sürekli tüketiyoruz. Eşimin sağdığı sütü satıyoruz. Koyunlarımızın hem etinden hem de sütünden faydalanıyoruz."Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi.Şahar'ın başarı tablosunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Hakan, "Genç çiftçimizin sağdığı sütler bereketli, kazancı bol olsun diyorum. Bölgemizde özellikle koyun sütü piyasada çok değerlidir. Her zaman üreten çiftçiyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.