Devrildi, alev aldı! 2 kişi öldü!

Hatay'da otobanda devrilerek alevlere teslim olan TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta taşınan ve kaza sonrası yola yayılan anguslar ise kazalara neden oldu.

İHA'nın haberine göre kaza, Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarpan TIR alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken TIR'daki M.H. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Öte yandan TIR'da taşınan ve kazayla birlikte araçtan kaçan anguslar ise otobana yayıldı. Otobana yayılan anguslar çeşitli kazalara neden olurken, hayvanları yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve kazada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir