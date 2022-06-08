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Haberler Gündem 3. Sayfa Devrilen vincin altında feci son!
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Mersin'de vinç operatörünün feci sonu!

Mersin'de fabrikada kullandığı vincinin altında kalan operatör Yusuf Eriş yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vincin altından çıkarılan genç operatörün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Devrilen vincin altında feci son!
Devrilen vincin altında feci son!
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DHA

Mersin'de, devrilen vincin altında kalan operatör Yusuf Eriş (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eriş'in operatörlüğünü yaptığı vinç devrildi. Kazada Eriş, vincin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkartılan Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç operatörün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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