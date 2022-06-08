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Devrilen vincin altında feci son! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de, devrilen vincin altında kalan operatör Yusuf Eriş (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eriş'in operatörlüğünü yaptığı vinç devrildi. Kazada Eriş, vincin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkartılan Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç operatörün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.