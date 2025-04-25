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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan, dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullananlara karşı hukuki işlem başlattım

        Devrim Özkan'dan, dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullananlara karşı hukuki işlem başlattım

        Ünlü oyuncu Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve takipçilerini bu tür sahte iletişimlere karşı uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:34
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        Hukuki işlem başlattı
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        Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özkan, "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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