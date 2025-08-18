Bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile kısa süre önce yollarını yeniden ayıran Devrim Özkan, sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"

Fotoğraflar: Instagram