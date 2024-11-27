Devrim Özkan evlilik iddialarına açıklık getirdi

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Kutlamaya sevgilisi Lucas Torreira ile katılan Devrim Özkan mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kısa bir süre önce Torreira ile sevgilisinin doğup büyüdüğü yer olan Uruguay'a giden ve oradan romantik bir evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Özkan; "Şu an öyle bir şey yok. Olduğu zaman söz, söyleriz" dedi.