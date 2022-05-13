Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvuru araştırmaları hız kazandı. 2 yıllık Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, 4 yıllık örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan DGS sınavı başvuru tarihlerini ve başvuruların nasıl yapılacağını sizler için haberimizde derledik. İşte, detaylar...