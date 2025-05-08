DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS'nin başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki DGS başvurusu ne zaman nasıl yapılır, ücreti ne kadar?