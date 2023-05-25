ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Bu seneki sınava katılım göstereceklerin gözü DGS başvuru tarihi ve ücretine çevrilmiş durumda. ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...