DGS başvurularında geri sayım sürüyor. DGS'ye katılım gösterecek olan lisans adayları, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzu beklemeye başladı. Dikey Geçiş Sınavı, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilmektedir. DGS başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilmektedir. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...