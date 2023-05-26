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2023 DGS başvuru tarihleri: DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. DGS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek. ÖSYM DGS sınav takvimini yayınlanmasının ardından, DGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. İşte 2023 DGS başvuru ekranı...

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  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    DGS başvurularında geri sayım sürüyor. DGS'ye katılım gösterecek olan lisans adayları, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzu beklemeye başladı. Dikey Geçiş Sınavı, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilmektedir. DGS başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilmektedir. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...
  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

    2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

    Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

     
  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene, 2022 yılında başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli olacak. Başvuru ücreti açıklandığında haberimize eklenecek.
  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak.

    Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.
  • 2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

    ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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