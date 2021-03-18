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DGS başvuruları ne zaman yapılacak 2021? DGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. ÖSYM, tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Peki merakla araştırılan DGS başvuruları ne zaman yapılacak 2021? İşte ayrıntılar...

DGS başvuruları ne zaman yapılacak 2021? DGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

DGS başvuru tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? İşte detaylar...

2021 DGS TAKVİMİ

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS),2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

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