DGS ek tercih sonuç tarihi 2025: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 7-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan adaylar, DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 DGS ek tercih sonuç tarihi...
DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 13 Ekim tarihine kadar tercih işlemlerini yapan adaylar gözünü, DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercih yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, "2025 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl 25-31 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemleri, 7 Kasım’da açıklanmıştı.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.