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        DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgeleri belli oldu mu?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Adaylar şimdi DGS giriş yerleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:17
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        21 Mayıs’ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylara ise 13 Haziran’da geç başvuru hakkı tanındı. Peki, sınav için geri sayım sürerken DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2025 DGS hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte DGS’ye dair en çok merak edilen detaylar...

        2

        DGS SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        DGS sınava giriş yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyuru olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 saat 10:15'te uygulanacak.

        4

        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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