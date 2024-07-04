DGS sonuç tarihi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan DGS'de sınav süresi 135 dakikadır. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.
2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
DGS sınavı 30 Haziran itibarıyla tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.