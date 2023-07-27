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        Haberler Gündem Eğitim DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM açıkladı: 2023 DGS Dikey Geçiş Sınavı sonucu...

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM açıkladı: 2023 DGS sınav sonucu...

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için ile ilgili beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Yurt genelinde düzenlenen sınava katılım gösteren binlerce öğrenci; 2023 DGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl öğrenileceğine ilişkin araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 14:05
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        16 Temmuz 2023 Pazar günü düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçlar için artık heyecan dorukta. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda ter döken binlerce öğrenci, DGS'nin sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl sorgulanacağına dair aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

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        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

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        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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