2025 DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuzda 2025 DGS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı. Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.

Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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