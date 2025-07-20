DGS soruları ve cevapları 2025 PDF: ÖSYM ile DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) 20 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.30'da sona erecek. Adaylar kendilerine verilen 135 dakikalık sürede, 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan toplam 100 soruluk yetenek testini yanıtlayacak. Sınavın tamamlanmasının ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyenler, ''DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başlayacak. İşte, ÖSYM AİS ekranı ile 2025 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüle...
Dikey Geçiş Sınavı (2025- DGS) bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday ter döküyor. Sınavın tamamlanmasının ardından DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM duyurularına çevrilecek. Peki, DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte ÖSYM ile 2025 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı.
2025 DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuzda 2025 DGS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı. Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.
Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
DGS SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacak.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2025-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.
2025-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacak. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacak. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).
2025-DGS’de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecek:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
2024-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak. 2025-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2026-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacak.