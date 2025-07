ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2025-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacak.

2025-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacak. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacak. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).

2025-DGS’de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecek:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Ön Lisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Bu şekilde hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacak. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecek.