DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih/yerleştirme sonuçları bekleniyor
Dikey Geçiş Sınavı tercihlerini tamamlayanlar DGS tercih sonuçlarını sorguluyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık eğitime çevirmek isteyenler DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecek. İşte DGS tercih sürecine dair detaylar
DGS tercih sonuçları bekleniyor. 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak tercih sonuçlarına çevirdi. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllara bakıldığında, tercih sonuçlarının genellikle tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 2-3 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor.
Buna göre; 2025 DGS tercih sonuçlarının da Eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile belli olacak.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
2025-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.