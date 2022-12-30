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Dia Saba, Sivasspor’a veda etti

Sivasspor’un orta saha oyuncusu Dia Saba, Sivas'ta çocuklarının İngilizce eğitim alabileceği bir okul olmadığı için Sivas'a ve Sivasspor'a veda etti

Dia Saba, Sivasspor’a veda etti
İHA

Sivassporlu futbolcu Dia Saba, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri katıldı. Saba, ailesinin yurt dışında olması sebebiyle takımdan ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle kulübüme başkanıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe geldiğimden beri bana destek oldular. Burada 4 ay kadar durdum ama 2 yıl gibi geldi. Çok güzel günlerimiz geçti. Buradan ayrılmak durumundayım, ayrılmamın sebebi ise ailevi konular" dedi.

''GELECEĞİM İLE İLGİLİ YORUM YAPACAĞIM YER DEĞİL''

Bir gazetecinin “Dia Saba Türkiye’de kalacak mısın?” şeklindeki sorusuna Saba, “Bu toplantıyı veda etmek için yapıyorum. Geleceğimle ilgili yorum yapmam gereken yerin burası olmayacağını düşünüyorum. Buraya herkese teşekkür etmek için geldim. Sivasspor’da oynamak benim için bir zevkti. Çok güzel bir 4 ay geçirdim. Şu anda takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde devam etmesini temenni ediyorum. İlerleyen zamanlarda bunu başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şuanda doğru zaman değil ama olmak olduğu bir zaman diye düşünüyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Bence kulübün tek eksiği var o da taraftar. Kulübün taraftar desteğine ihtiyacı var” yanıtını verdi.

''MENAJERİMDEN HABER BEKLİYORUM''

Saba, ayrılmasının sebebinin para olmadığını vurgulayarak, "Başkanımız benim buraya gelmem için çok uğraştı. Bunun için teşekkür ediyorum. Burada kalmam içim ellerinden geleni yaptılar. Buradaki konu para değil tamamen ailesel konu. Bene daha çok aile adamıyım. Tabii ki de futbolu da çok seviyorum, futbola da devam edeceğim. Ben ailemin düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Geleceğimden çok bahsetmek istemiyorum. Şuan bende menajerimi bekliyorum. Görüşmeler sonunda açıklığa kavuşacak. Benim amacım oyun oynamak. Benim sözleşmem 1 yıllıktı ancak ocak ayında 250 bin dolar karşılığında ayrılma maddesi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

''SEBEP TÜRKİYE VEYA SİVAS DEĞİL''

Bir gazetecinin “Ailesi Sivas’ı yada Türkiye’yi mi beğenmedi?” şeklindeki sorusuna ise Saba şu yanıtı vererek, "Sebep Türkiye veya Sivas şehri değil burada ulusalar arası bir okul yok. Benim büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor ve Türkçe bilmiyor. Kendi anadilinde eğitim göremiyor asıl sebep bu diyebilirim. Başka bir sebep yok."

''MEDYADA ÇOK ŞEY DOLAŞIYOR''

Son olarak birçok takımla adı anıldığı yönünde iletilen soruya Saba, “Bunu konuşmanın zaman değil. Medyada çok şey dolaşıyor şuanda bununla ilgili yorum yapamam çünkü burası yeri değil. Burada aile ortamı var, bu çok önemli bir şey. Sivasspor içinde bulunduğu durumdan daha iyisini hak ediyor. Tabii ki taraftar desteği de gerekiyor. O desteği de göremiyoruz. Ama Sivasspor içinde olduğu bu durumdan çıkacaktır” şeklinde konuştu.
Öte yandan Dia Saba, bu sezon Sivasspor’da oynadığı 20 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole direkt katkı yapmıştı.

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